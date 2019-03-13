На Марсе обнаружен загадочный объект

В начале марта нынешнего года марсоход Curiosity сделал снимок поверхности Марса, который всерьез заинтриговал исследователей. Как выяснили журналисты «Фразы», практически в центре фотографии находится небольшой объект, явно искусственного происхождения.

Объект выглядит как металлическая деталь, грубо оторванная от чего-то. В детали видно аккуратное и ровное круглое отверстие, словно от заклепки, сообщают «Паранормальные новости».

Исследователи предполагают, что это может быть деталь самого марсохода. Но, во-первых, сообщений о том, что от аппарата отваливались детали, ранее не было, да и сложно предположить, от какой части марсохода эта деталь отпала.

Да и следов марсохода вокруг детали не видно, то есть Curiosity даже не подъезжал к этому месту.

Добавим, что многие склоняются к тому, что этот снимок является одним из самых интригующих за последние годы.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Марсе разглядели обломки каких-то плиток и даже крыло самолета.