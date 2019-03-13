В Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем

В Киеве на улице Жолудева (Святошинский район) произошло ДТП со скоростным трамваем. Как выяснили журналисты «Фразы», авария случилась около 9-15 утра в среду, 13 марта.

Как передает «Информатор», трамвай ехал в сторону центра столицы и сошел с рельс.

Это вызвало задержку в работе других составов.

Инцидент произошел с трамваем маршрута №1, который курсирует от Михайловской Борщаговки до станции «Старовокзальная».

Как писала «Фраза», ранее в столице мужчина умер в трамвае.

Сообщалось, что в двух районах Киева трамваи сошли с рельсов.