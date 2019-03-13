В Запорожской области массово гибнут птицы и животные

В Запорожской области в Акимовском районе зафиксирована массовая гибель птиц и животных. Как выяснили журналисты «Фразы», их находят в местных лесах.

Как передает «Интерфакс-Украина», тут гибнут грачи, фазаны, куропатки и вороны. Также погибли птицы, занесенные в «Красную книгу»: канюк мохноногий и канюк обыкновенный.

Охотники нашли мертвых птиц возле полей с рапсом в районе села Лиманское.

Местные жители говорят, что из-за химикатов аграриев тут гибнут собаки и лисы. Люди говорят, что подобные ЧП происходят тут не впервые.

Полиция уже зафиксировала гибель птиц и животных. Идет следствие.

Как писала «Фраза», на Русановском озере в Киеве произошла экологическая катастрофа.

Ранее в аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу.