В Харькове копы разыскивают очень красивую мошенницу

Харьковские правоохранители обратились к общественности за содействием в розыске гражданки Украины Ирины Мартышевой. Как выяснили журналисты «Фразы», привлекательную девушку подозревают в причастности к тяжкому преступлению.

Как передает местное издание «Редпост» со ссылкой на полицию области, красавице 1987 г.р. инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины («мошенничество»).

Всех граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении Ирины Мартышевой, просят обратиться в Управление угрозыска ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, (057) 705-93-63, 705-95-40, 068-992-73-37 или другим доступным способом.

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