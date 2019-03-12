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СМИ: В обмен на Томос Порошенко поможет Константинополю получить недвижимость в Украине

СМИ: В обмен на Томос Порошенко поможет Константинополю получить недвижимость в Украине

Президент Украины Петр Порошенко, подписав 3 ноября 2018 года в Стамбуле (Турция) соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом, в обмен на томос об автокефалии Православной Церкви Украины обязался передать Ставропигии Вселенского патриархата в Украине «здания и помещения, а также другие объекты собственности». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в копии соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом.

Копия предоставлена Администрацией Президента Украины на запрос «Українських Новин».

«В соответствии с целью соглашения Украина будет способствовать ... приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата в Украине, а именно миссией "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине", зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине», - сказано в тексте соглашения.

3 ноября 2018 года Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано в ходе официального визита Порошенко в Турцию. Содержание текста соглашения во время церемонии не комментировалось.
Спустя 15 минут после завершения церемонии в своем аккаунте социальной сети Twitter Порошенко сообщил о подписании соглашения о взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. «Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, создает все условия, чтобы подготовка к собору и процедура предоставления томоса были проведены в соответствии с канонами православной церкви», - написал Президент Украины.

В тот же день на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилось сообщение, о подписанном Петром Порошенко и Варфоломеем соглашении «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом».

4 ноября «Українські Новини» обратились в Администрацию Президента Украины (АПУ) с просьбой предоставить копию подписанного документа.

12 ноября АПУ ответила, что не может оперативно предоставить копию договора и сообщила об отсрочке обработки запроса до 20 рабочих дней. При том, что согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации» отсрочка возможна лишь в тех случаях, когда запрос «касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных». Что именно из двух вышеназванных причин послужило основанием для отсрочки в предоставлении копии конкретного документа, занимающего несколько страниц текста, в Администрации Президента не уточнили.

3 декабря 2018 года АПУ без пояснения причин отказалась предоставлять доступ к копии соглашения, подписанного от имени Украины Порошенко со Вселенским патриархом Варфоломеем. «Согласно принятому решению, все документы, связанные с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенное вами соглашение, будут обнародованы после окончательного решения вопроса», - подчеркнули в ответе АПУ.

Ознакомившись с подписанным соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом, становится ясна причина отказов АПУ предоставить его текст. Порошенко накануне президентских выборов невыгодно признавать тот факт, что ценой создания автокефальной поместной православной Церкви и получения томоса об автокефалии ПЦУ стала передача государственной собственности в постоянное бесплатное пользование Вселенскому патриархату.

Ранее «Фраза» сообщала, что главе Волынской ОГА подарили копию Томоса с памятной надписью.

Тэги: общество, Порошенко, томос, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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