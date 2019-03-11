На Верховную Раду рухнуло высоченное дерево

От шквального ветра, бушевавшего в Киеве в понедельник, 11 марта, пострадало даже здание Верховной Рады Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», на «родной дом» парламентариев упало хвойное дерево.

Как передает ТСН со ссылкой на советника вице-спикера Оксаны Сыроид Ольгу Криворучко, сломанная ветром 25-метровая ель оставила царапины на фасаде здания. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Сообщается, что на месте ЧП оперативно сработали представители коммунальных служб, которые распилили дерево всего за полчаса, после чего останки «красавицы» убрали со двора Верховной Рады.

Как писала «Фраза», в Виннице и области ветер уже вторые сутки валит деревья и убивает людей.

Ранее сильный ветер частично обесточил Ровенскую область.