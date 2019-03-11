Мощный ветер в Киеве уже срывает крыши и валит деревья

Сегодня, 11 марта, в Киеве на улице Лысенко, возле станции метро «Золотые Ворота», рухнула крыша. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

В результате ЧП были повреждены две машины. Благо, человеческих жертв удалось избежать.

А на остановке Ивана Шевцова (улица Дегтяревская, недалеко от станции метро «Берестейская») из-за сильного ветра на женщину упало дерево. Пострадавшую забрала «скорая».

А около метро «Нивки» рухнувшее дерево придавило автомобиль.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Киев надвигается мощный ураган.