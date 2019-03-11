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В Виннице и области ветер вторые сутки валит деревья и убивает людей

В Виннице и области ветер вторые сутки валит деревья и убивает людей

В Виннице и Винницкой области продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 11 марта, в городе Хмельник Хмельницкого района на улице Северной упавшее дерево насмерть придавило девушку.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство, сообщает местное издание vinbazar.

В самой Виннице шквальный ветер вторые сутки валит деревья, разворачивает рекламные щиты и светофоры.

С утра ветер повалил столб на улице Оводова и дерево неподалеку «Водоканала». В результате образовались немалые пробки, остановилась работа электротранспорта. Ситуационный центр города просит водителей двигаться в объезд указанных участков.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 10 марта, упавшее в Виннице дерево убило ребенка.

Тэги: общество, происшествие, ветер, дерево, ЧП, непогода, Винница, Винницкая область

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