Замминистра инфраструктуры попал в ДТП из-за ям на дороге

Во время поездки на Закарпатье заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань попал в ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, дорожное покрытие на трассе Н09 вдоль украинской границы с Румынией фактически отсутствует. Из-за ямы автомобиль, в котором находился Довгань, вылетел в кювет. Благо, скорость была маленькая, и у машины лишь вырвало колесо.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года Надежда Савченко вместе со своей сестрой попала в ДТП на «трассе смерти». Во время движения машина въехала в глубокую в яму посреди дороги, в результате чего Савченко получила забой грудной клетки и седьмого шейного позвонка.