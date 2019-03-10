Львов «накрыло» мощным ураганом. Появились фото последствий стихии

В воскресенье утром, 10 марта, во Львове бушевал разрушительный ураган. Как выяснили журналисты «Фразы», шквальный ветер валил деревья, фонарные столбы, причинял ущерб зданиям.

Как передает «Варта1», на улице Рыбной стихией была сорвана крыша дома, которая рухнула на припаркованную машину. Кроме того, на улице Родниковой ветер сорвал шифер, кирпич и балки, которые упали на автомобиль и также повредили его.

В свою очередь, на улице Сяйво ветер вырвал дерево и повалил опору электроосвещения. Движение по улице было заблокировано. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте разрушений работают представители коммунальных служб. Размер причиненного ущерба уточняется.

Как писала «Фраза», на Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку.

Ранее на Запорожье ветер оставил школьников без крыши над головой.