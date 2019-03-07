Луноход «Юйту-2» проехался по обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат «Юйту-2» проехал 127 м по поверхности «обратной» стороны Луны. Как выяснили журналисты «Фразы», на преодоление такого небольшого расстояния «машине» потребовалось аж 3 дня.

Как передает «Ракурс» со ссылкой на Планетарное общество, «Юйту-2» отправил на Землю снимки, подтверждающие факт поездки. На изображениях запечатлены следы от колес лунохода и камни.

Сообщается, что на данный момент аппарат находится в «спящем режиме». Свою миссию он продолжит 10 марта после окончания лунного полдня. «Юйту-2» исследует валуны с помощью камер и спектрометра, чтобы выяснить минеральный состав и происхождение пород на «обратной» стороне Луны.

Как писала «Фраза», китайцы первыми в мире сумели посадить космический аппарат на «обратной» стороне Луны.

Ранее китайцы создали автомобиль, на котором можно... рассекать по поверхности Луны.