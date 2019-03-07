Стало известно, сколько платят Коболеву в «Нафтогазе Украины»

Стала известна зарплата главы правления компании «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева. Как выяснили журналисты «Фразы», ее озвучил наблюдательный совет.

Данные о зарплате Андрея Коболева публикует издание «Зеркало недели».

Отмечается, что только его ежемесячный оклад составляет более десяти миллионов гривен.

В сообщении говорится, что глава наблюдательного совета британка Клер Споттисвуд направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсмана обращение. В нем указана ежемесячная зарплата в размере 2,082 миллиона гривен, также там прописаны премии в процентах к месячному и годовому окладам.

Издание пишет, что среднемесячная зарплата менеджера составляет 10,514 миллиона гривен. Таким образом, в 2019 году, включая премии, он получил 126 169 200 гривен.

В публикации говорится: «Если же к этой сумме приплюсовать заложенную премию за Стокгольмский арбитраж (216 миллионов гривен), то годовой доход вырастет до 342 миллионов гривен».

Интересно, что Клер Споттисвуд «выразила надежду, что действие контракта с главой правления должно быть продлено». Она заявила: «Мы обсуждали компенсационный пакет главы правления. Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Андрея Коболева вначале принято акционером».

Как отмечается, «в компенсационный пакет, по решению наблюдательного совета, входят премии, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу»: это 2 миллиона 082 тысячи гривен и к годовому окладу — 24 миллионов 984 тысячи гривен.

Сообщается, что наблюдательный совет предлагает начать выплачивать с 1 января следующие доплаты: квартальная премия за год — 24 миллиона 984 тысячи гривен, годовая премия за достижение целей и ключевых показателей — 24 миллиона 984 тысячи гривен, премия за реализацию целей в среднесрочных проектах (от одного до трех лет) — 24 миллиона 984 тысячи гривен, премия за особые достижения — 12 миллионов 492 тысяч гривен, премия за реализацию целей в долгосрочных проектах (от трех до пяти лет) — 12 миллионов 492 тысячи гривен, материальная помощь на оздоровление — 1 миллион 249 тысяч 200 гривен.

Общие доплаты за год составляют 126 миллионов 169 тысяч 200 гривен.

Как писала «Фраза», ранее Андрей Коболев говорил: «Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде — это более семи цифр до запятой, а сколько точно — можно считать».

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