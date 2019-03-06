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В Китае ученые нашли ранее неизвестного науке гигантского шершня

В Китае ученые нашли ранее неизвестного науке гигантского шершня

В китайской провинции Юньнань ученые обнаружили ранее неизвестную науке разновидность шершней. Как выяснили журналисты «Фразы», «полосатое» насекомое обладает впечатляющими размерами.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на китайское информагентство «Синьхуа», размах крыльев гигантского шерншня достигает 9,35 сантиметров, а длина тела 6 сантиметров. Это самый крупный экземпляр из ранее известных.

Специалисты отмечают, что матка этого же вида шершней должна быть еще больше, но ее пока не нашли. Ученые будут детально изучать насекомое и говорят, что это может быть новый подвид.

Как писала «Фраза», оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей.

Ранее ученые не на шутку озаботились массовым вымиранием насекомых.

Тэги: ученые, Китай, общество, насекомые, мир, наука, гигант, открытие, специалисты, шершень

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