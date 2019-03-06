На Львовщине бетонная стена рухнула прямо на людей

В среду, 6 марта, в селе Махлинец Жидачевского района Львовской области произошло частичное обрушение нежилого здания. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП имеются человеческие жертвы.

Как передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС во Львовской области, информация об инциденте поступила в дежурную часть приблизительно 13-47.

Сообщается, что под рухнувшей бетонной стеной оказались два человека, которых вытащили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

«В результате происшествия один из мужчин получил перелом ноги, другой ‒ погиб на месте происшествия. Пострадавшего передали медикам для оказания дальнейшей помощи», ‒сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте трагедии работают правоохранители. По факту гибели человека начато уголовное производство.

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