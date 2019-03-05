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На побережье Калифорнии выбросило очень необычную рыбу

На побережье Калифорнии выбросило очень необычную рыбу

На калифорнийском побережье США найдена огромная рыба, о существовании которой ученые узнали только в 2017-м. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее считалось, что эти особи обитают только в Южном полушарии.

Как сообщает «Новое Время», лучеперую Mola tecta длиной более 2 метров нашли американские биологи в заповеднике Кол Ойл Сити, в 22 км от Санта-Барбары. Этот вид рыб был открыт в 2017-м и принадлежит к семейству так называемых рыб-лун. Свое название она получила от умения прятаться.

Ученых озадачило то, что эту рыбу выбросило на берег именно в этом месте, поскольку их местом обитания считают Южное полушарие Земли. Однако в ходе исследования Центра биоразнообразия Naturalis выяснилось, что это уже не первый случай обнаружения лучеперых рыб в Северном полушарии. Есть свидетельства того, что похожую особь здесь нашли еще в 1889 году.

Теперь ученые должны узнать, почему недавно найденный вид рыб мигрирует подобным образом. Среди наиболее возможных вариантов рассматривают климатические изменения и банальную вероятность того, что отдельные особи могли потеряться и заплыть далеко от места своего обитания.

Как сообщала «Фраза», весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

Осенью 2017 года на удаленном пляже в штате Аляска (США) рыбак заметил странный белый объектдлиной около полутора метров.

В феврале 2018 года жительница Австралии Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо во время прогулки по Маламбин Бич, штат Квинсленд. Поначалу женщина предположила, что перед ней — кусок окаменевшего дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка скорее когда-то была живым существом.

Тэги: США, ученые, мир, наука, рыба, берег

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