На побережье Калифорнии выбросило очень необычную рыбу

На калифорнийском побережье США найдена огромная рыба, о существовании которой ученые узнали только в 2017-м. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее считалось, что эти особи обитают только в Южном полушарии.

Как сообщает «Новое Время», лучеперую Mola tecta длиной более 2 метров нашли американские биологи в заповеднике Кол Ойл Сити, в 22 км от Санта-Барбары. Этот вид рыб был открыт в 2017-м и принадлежит к семейству так называемых рыб-лун. Свое название она получила от умения прятаться.

Ученых озадачило то, что эту рыбу выбросило на берег именно в этом месте, поскольку их местом обитания считают Южное полушарие Земли. Однако в ходе исследования Центра биоразнообразия Naturalis выяснилось, что это уже не первый случай обнаружения лучеперых рыб в Северном полушарии. Есть свидетельства того, что похожую особь здесь нашли еще в 1889 году.

Теперь ученые должны узнать, почему недавно найденный вид рыб мигрирует подобным образом. Среди наиболее возможных вариантов рассматривают климатические изменения и банальную вероятность того, что отдельные особи могли потеряться и заплыть далеко от места своего обитания.

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