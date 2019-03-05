В Днепре к приезду Порошенко мыли дороги и деревья

Во вторник, 5 марта, в Днепр приезжает президент Украины Петр Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», к его приезду в городе провели «генеральную уборку».
Как передает «Информатор», из-за приезда Петра Порошенко «коммунальные службы перешли в особый режим работы и начали «умывать» город с особым усердием».
Отмечается, что «особое внимание уделяется центральным улицам и проспектам».
Как видно на фото, моют к приезду Петра Порошенко не только дороги, но даже деревья, а также собирают наваленный вокруг мусор.
Как писала «Фраза», Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса.
Ранее Порошенко получил крупные дивиденды от «траста» Ротшильдов.
Сообщалось, что Порошенко ущипнул человека за нос.