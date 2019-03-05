В небе над Италией заметили фигуру Христа-Спасителя

Житель Италии опубликовал в соцсетях фотографии необычного свечения в небе. Как выяснили журналисты «Фразы», пробивающиеся сквозь облака лучи солнца сформировали фигуру, похожую на статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Daily Mail, итальянец Альфредо Ло Брутто сделал снимки в небе над Тирренским морем, находясь у себя дома, в курортном городке Агрополи. "Я был очарован видом. Я не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели, потому что это это было так красиво«, — рассказал Брутто.

Знаменитая статуя Христа-Спасителя с распростёртыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро является символом как этого города, так и Бразилии в целом. Официально признана одним из Новых семи чудес света.

Как сообщала «Фраза», 30 ноября 2008 года жители некоторых регионов могли увидеть на ночном небе гигантский смайл, появившийся в результате близкого расположения Луны, Венеры и Юпитера.