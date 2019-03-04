На фотографиях группы Дятлова «засветился» весьма интересный субъект

В России продолжается исследование обстоятельств гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года. Как выяснили журналисты «Фразы», перед восхождением на злосчастную гору Холатчахль участники похода погостили в одном из близлежащих поселков, где сделали несколько интересных снимков.

Как пишет уральский исследователь Валентин Дегтерев, в 41-м поселении, где жили занятые на лесозаготовках бывшие заключенные и вольнонаемные, новичок группы Дятлова ‒ Семен Золотарев ‒ вел себя крайне тихо и неохотно фотографировался. На некоторых снимках рядом с ним стоит местный житель — крепкий мужчина с усами.

«Обращают внимание его брови. Они очень широкие и срослись у переносицы. На фотографиях он разговаривает с Семеном. На другом снимке дает прикурить Семену. Поэтому споры о том курил ли Семен или нет — бесполезны. Курил. На последнем снимке он тепло прощается с Семеном. Они оба родные братья. Там на 41 поселке Семен встретил своего родного брата Николая. Того, что пропал после войны. Того, что служил в СС у гитлеровцев, а после войны пропал без следа», ‒ указал исследователь.

Валентин Дегтерев предположил, что Золотарев связался с братом еще до похода, потому и попросился в группу Дятлова, заранее зная маршрут.

«Встреча братьев была последней. Семен погиб во время похода, а Николай растворился на просторах нашей необъятной Родины. Семейная драма осталась в тайне на целых 60 лет», ‒ резюмировал Дегтерев.

Как писала «Фраза», в России решили реанимировать уголовное дело по гибели группы Дятлова.

Позднее российские следователи заявили, что Дятлов был сам виноват в гибели своей группы.