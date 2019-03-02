В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы

В субботу, 2 марта, в Харькове взорвался автомобиль, принадлежащий одной из коммунальных служб города. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП имеются человеческие жертвы.

Как передает пресс-центр харьковской областной полиции, взрыв произошел приблизительно в 15-05 на улице Радиотехнической, расположенной в Новобаварском районе.

По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ системы водопровода, в грузовом автомобиле «ГАЗ» сдетонировал газовый баллон.

Сообщается, что в результате ЧП погиб работник коммунального предприятия.

В настоящее время правоохранители и эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. По факту смерти человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», у специалистов есть несколько версий причин взрыва на Голосеево: от взрывчатки до самоубийства.

Ранее сообщалось, что под Одессой взлетел на воздух автомобиль с людьми.