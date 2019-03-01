Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» экстренно госпитализирован с обширным инсультом

Известный голливудский актер Люк Перри, известный по роли в культовом сериале «Беверли Хиллз 90210», был экстренно госпитализирован в одну из клиник Лос-Анджелеса. Как выяснили журналисты «Фразы», ему диагностировали обширный инсульт.

Согласно информации, 27 февраля актер почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован. В СМИ сразу же появились слухи, что Перри находится в коме, но их опроверг представитель телезвезды, сообщают «Вести».

По некоторой информации, в этот день 52-летний актер должен был подписать контракт на роль в продолжение культового сериала. Но после всего случившегося обновленный «Беверли Хиллз 90210» телекомпания Fox запустит без участия персонажа Перри.

Коллега актера по «90210» Ян Зиринг один из первых, кто выразил ему слова поддержки. Он опубликовал их совместное фото со съемочной площадки в Instagram.

«Невозможно выразить того, что почувствовало мое сердце, когда я услышал эту шокирующую новость. Давайте все помолимся за его скорое выздоровление», — подписал фото Зиринг.

«Мой друг, обнимаю тебя крепко и даю мою силу. Ты получишь ее», — написала еще одна звезда сериала Шеннен Доэрти.

В США на 90-м году жизни скончался четырехкратный обладатель «Оскара», легендарный композитор Андре Превин.