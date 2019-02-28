В одной из школ на Прикарпатье школьник распылил перцовый газ. Пятеро учеников обратились к врачам

Сегодня, 28 февраля, в помещении Надворнянской ООШ № 4 (Ивано-Франковская область) школьник распылил неизвестное вещество, из-за чего пятеро учеников обратились в местную больницу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Вскоре правоохранители выяснили, что аэрозольный баллончик с перцовым газом в помещении класса использовал 14-летний ученик этой школы.

Полицейские изъяли баллончик и теперь устанавливают, откуда школьник его достал.

На мать ученика, который распылил газ, правоохранители составили административный протокол по статье невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в украинских школах продолжается «баловство» с применением газовых баллончиков в местах массового скопления учащихся.