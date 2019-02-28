В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея

В Деснянском районе Киева в одну из квартир жилого дома на улице Бальзака проникла змея. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в столичной службе спасения животных.

В службе уточнили, что змея — лучистый полоз. Она сбежала из террариума, который располагался в соседней квартире, и через вентиляцию проникла в соседнее жилище.

Изначально змею взяли на временное содержание в службу, но уже на следующий день объявилась ее хозяйка и забрала обратно. При этом женщина пообещала, что впредь подобное не повторится.

Лучистый полоз (Elaphe radiata) — крупная не ядовитая змея, взрослые особи в среднем достигают длины 150-180 см, но порой вырастают и до 230 см.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 июля 2018 года в Киеве на улице Жилянской, 54 на одном из фонарных столбов был обнаружен двухметровый питон.