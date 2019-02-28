В Подмосковье самолет рухнул на жилой дом

Сегодня, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента погибли два человека.

По данным телеграм-канала Mash, самолет упал на территории СНТ «Отдых». Жертвами происшествия стали два человека, которые находились на борту. При этом не утчоняется, были ли люди в доме в момент крушения.

Добавим также, что самолет потерпел крушение через 45 минут после вылета с базы.

Один из погибших — опытный 52-летний пилот Игорь Козлов. Имя второго погибшего не называется.

Как сообщала «Фраза», 1 декабря 2018 года в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) легкомоторный самолет протаранил крышу центра терапии для детей с аутизмом. Жертвами ЧП стали два человека.

20 декабря того же года в городе Атланта американского штата Джорджия легкомоторный самолет Cessna компании Chen Aircrafts упал прямо на футбольное поле в парке. Жертвами трагедии стали три человека, находившиеся на борту.

Еще через несколько дней в американском штате Южная Дакота самолет упал на жилые дома.