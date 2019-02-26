Покурив, в Конотопе сгорели три человека

Во вторник, 26 февраля, в Конотопе Сумской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в частном жилом доме вспыхнул пожар, жертвами которого стали три человека.

По данным спасателей, о ЧП стало известно рано утром – огонь ликвидировали через полчаса.

В доме нашли три тела – это сын хозяина жилья 1988 года рождения, его сожительница 1989 года рождения и их знакомая 1991 года рождения.

Причиной пожара называют «неосторожное курение».

Как писала «Фраза», в Затоке за ночь сгорели сразу две базы отдыха.

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