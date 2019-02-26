Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Покурив, в Конотопе сгорели три человека

Покурив, в Конотопе сгорели три человека

Во вторник, 26 февраля, в Конотопе Сумской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в частном жилом доме вспыхнул пожар, жертвами которого стали три человека.

По данным спасателей, о ЧП стало известно рано утром – огонь ликвидировали через полчаса.

В доме нашли три тела – это сын хозяина жилья 1988 года рождения, его сожительница 1989 года рождения и их знакомая 1991 года рождения.

Причиной пожара называют «неосторожное курение».

Как писала «Фраза», в Затоке за ночь сгорели сразу две базы отдыха.

Ранее в Винницкой области заживо угорели двое мужчин.

Тэги: пожар, общество, ЧП, Сумская область, Конотоп, новости Украины

Комментарии

Выбор редакции
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий

Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий
26.02.19 15:26
209
Последние новости
26.02.19 16:21

Покурив, в Конотопе сгорели три человека
26.02.19 16:20

Синод РПЦ обратился к властям Украины
26.02.19 15:26

Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий
26.02.19 15:21

Стенка на стенку: драка продавцов и воришек в одном из московских магазинов развеселила соцсети
26.02.19 15:02

Кардиологи назвали главную причину рака сердца
26.02.19 14:34

В Киеве повязали банду дальнобойщиков-евробляхеров
26.02.19 14:26

СБУ проводит обыски в фирме, которая обычно охраняет храмы и мероприятия УПЦ
Фото и Видео
Покурив, в Конотопе сгорели три человека
Покурив, в Конотопе сгорели три человека
Покурив, в Конотопе сгорели три человека
Покурив, в Конотопе сгорели три человека
Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий
Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий
Стенка на стенку: драка продавцов и воришек в одном из московских магазинов развеселила соцсети
Стенка на стенку: драка продавцов и воришек в одном из московских магазинов развеселила соцсети
В Киеве повязали банду дальнобойщиков-евробляхеров
В Киеве повязали банду дальнобойщиков-евробляхеров
Перед встречей с Трампом лидера КНДР засекли с сигаретой на перроне
Перед встречей с Трампом лидера КНДР засекли с сигаретой на перроне
На Кировоградщине огромную взятку чиновнику привезли в багажнике автомобиля
На Кировоградщине огромную взятку чиновнику привезли в багажнике автомобиля
СБУ проводит оперативные действия в офисе охранной компании «СТЕЛС-1», владелец которой – священнослужитель УПЦ
СБУ проводит оперативные действия в офисе охранной компании «СТЕЛС-1», владелец которой – священнослужитель УПЦ
В Венгрии загадочный акробат прогулялся по движущемуся колесу обозрения
В Венгрии загадочный акробат прогулялся по движущемуся колесу обозрения
Пьяный россиянин решил выйти на перекур с ножом в спине
Пьяный россиянин решил выйти на перекур с ножом в спине
В столице почтальоны устроили ДТП с копами
В столице почтальоны устроили ДТП с копами
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

26.02.19 08:53

Чемпионат возобновился: почти без судей, зрителей и футболистов

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
25.02.19 09:20

Не-єдина країна. Порошенко та націоналісти допомагають Путіну нищити Україну

Автор: Александр Карпец

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юрий Крук заговорил о президентском сроке, отмазавшись от тюремного
26.02.19 16:16

Юрий Крук заговорил о президентском сроке, отмазавшись от тюремного

Автор: «Первомайские новости»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.