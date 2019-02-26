На Кировоградщине огромную взятку чиновнику привезли в багажнике автомобиля

В Кировоградской области в городе Александрия на огромной взятке арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, чиновник потребовал 650 тысяч гривен за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса.

Факт вымогательства неправомерной выгоды задокументирован военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

Чиновника-вымогателя задержали после того, как он получил все 650 000 гривен, которые требовал от бизнесменов. Деньги ему привезли в багажнике авто.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце января 2019 года в одном из киевских ресторанов при получении крупной взятки был задержан чиновник «Укрзализныци».