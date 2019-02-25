В курортном районе Киева во время пробежки скончался мужчина (18+)

В санаторно-курортном районе Киева Пуще-Водице утром понедельника, 25 февраля, умер мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», он скончался во время утренней пробежки.

Как сообщает «Информатор», тело 56-летнего мужчины нашли на дорожке в лесу около восьми утра.

Установлено, что погибший проживал в одном из местных санаториев.

Причиной смерти называют сердечный приступ.

Как писала «Фраза», в Киеве скончался известный украинский журналист.

Ранее на Лесной в Киеве нашли замерзшую бездомную, а на Троещине посреди улицы умер мужчина.