В Затоке за ночь сгорели сразу две базы отдыха

Сегодня, 25 февраля, ночью в курортном городке Затока (Одесская область) произошел пожар сразу на двух базах отдыха. Как выяснили журналисты «Фразы», дотла выгорели 20 деревянных домиков.

Пожар произошел около четырех часов утра и из-за плотной застройки огонь начал стремительно распространяться. Пожарные потратили почти четыре часа для полной ликвидации пламени и предотвращения распространения огня на соседние базы, сообщает ТСН.

Благо, жертв удалось избежать благодаря тому, что в это время года базы пустуют. Сейчас правоохранители выясняют что стало причиной пожара – поджог или проблемы с проводкой.

По информации пресс-службы областной ГСЧС, пожар произошел на базах отдыха «Черемшина» и «Надзбруччя». В результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных зданий.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая 2016 года в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области спасатели ликвидировали пожар на территории сразу двух баз отдыха.

12 июля 2018 года в Затоке произошел пожар на одной из баз отдыха.