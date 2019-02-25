На АЗС под Киевом бывший топ-менеджер «Нафтогаза» устроил стрельбу из-за «советского поздравления»

В Киевской области в селе Стоянка на одной из АЗС из-за поздравления с 23-м февраля между двумя водителями началась драка, которая закончилась стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», стрелком оказался бывший топ-менеджер Нафтогаза и бывший депутат Житомирского горсовета Михаил Заславский.

В пресс-службе областной полиции отметили, что словесный конфликт между водителями произошел из-за поздравления с «советским праздником». Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория и патрульная полиция. Во время осмотра места происшествия были изъяты 3 гильзы, резиновая пуля, калибра 9 мм.

Пострадавший 34-летний житель столицы каретой скорой помощи был доставлен в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность правонарушителя. Им оказался 59-летний житель села Гореничи.

В доме гражданина при проведении неотложного обыска полиция изъяла травматический пистолет с резиновыми пулями и разрешительные документы. Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, выясняют роль каждого участника драки, опрашивают свидетелей.

«Обозреватель» со ссылкой на собственных источников в МВД сообщает, что задержанным за стрельбу на заправке оказался экс топ-менеджер «Нафтогаза» и бывший депутат Житомирского горсовета Михаил Заславский. Впрочем, в пресс-службе полиции эту информацию пока не подтвердили.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в пгт Ракитное Киевской области местный 54-летний житель решил пострелять из травматического пистолета на АЗС.