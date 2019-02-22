В Киеве проломили череп известному догхантеру Святогору

В Киеве жестоко избили известного догхантера Алексея Святогора. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в четверг, 21 февраля, неподалеку от станции метро Лукьяновская.

Как сообщает «Новое Время», неизвестные нанесли удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям живодера, используя при этом твердый тупой предмет, похожий на кастет, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке.

В результате нападения потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами, что, впрочем, не помешало ему делать селфи.

Как сообщала «Фраза», 12 января 2017 года в одном из домов в Днепровском районе Киева взорвался почтовый ящик, принадлежавший догхантеру Алексею Святогору.

Напомним, 11 июня 2018 года киевский суд арестовал «президента общественной организации Союз журналистов-догхантеров» Алексея Святогора по подозрению в жестоком обращении с животными. Обвинители утверждают, что Святогор отстреливал собак в разных городах Украины, травил их и хвалился этим в соцсетях.

26 июня Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.