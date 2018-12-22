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В Волынской области на скорости перевернулась переполненная маршрутка

В Волынской области на скорости перевернулась переполненная маршрутка

В пятницу, 21 декабря, около пяти часов вечера вблизи села Чмикос Любомльского района Волынской области перевернулась маршрутка, следовавшая по маршруту Лесная песня — Нововолынск. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, в салоне на момент ДТП находились 18 человек.

Как отметили в ведомстве, 11 из них получили травмы различной степени тяжести. Пятерых госпитализировали.

По информации правоохранителей, 40-летний водитель маршрутки, выполняя обгон, не справился с управлением, съехал в кювет, где микроавтобус перевернулся.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что спасателям пришлось деблокировать из салона автомобиля мужчину пожилого возраста, который из-за полученных травм не мог сам передвигаться.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 декабря в Киевской области на трассе Киев-Обухов около села Плюты произошло ДТП — перевернулась маршрутка с пассажирами. Госпитализированы были 8 человек.

Тэги: ДТП, маршрутка, общество, Волынская область

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