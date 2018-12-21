В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки

В пятницу, 21 декабря, около деревни Мелкис (Вильнюсский район, Литовская Республика) произошло смертельное ДТП у частием военнослужащих контингента НАТО в Прибалтике. Как выяснили журналисты «Фразы», грузовик с возвращавшимися с учений военными врезался в легковой автомобиль, в котором находились литовские граждане.

Как передает портал «Делфи», фатальное столкновение произошло на 35-м километре автодороги Пикялишкес-Майшягала. По данным издания, грузовик Man, в котором находились военнослужащие Бундесвера (ФРГ) врезался в автомобиль Volvo S60.Сообщается, что в результате ДТП погибли две девушки (обе 1997 г.р), находившиеся в легковушке, одна из которых была беременной. Кроме того, пострадал и мужчина, находившийся в Volvo. По предварительным данным, военнослужащие НАТО в аварии не пострадали.

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