На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека

В селе Городец Житомирской области в пожаре погибли два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла рано утром в пятницу, 21 декабря.

По данным ГСЧС жертвами огня, который охватил весь деревянный дом еще до прибытия спасателей, стали шестидесятилетний мужчина и его сорокачетырехлетняя сожительница.

Пожар тушили почти четыре часа.

Причиной ЧП называется «неосторожность при курении».

Как писала «Фраза», в Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети.

Ранее бомжи едва не сожгли многоэтажку на окраине Киева.