Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека

На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека

В селе Городец Житомирской области в пожаре погибли два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла рано утром в пятницу, 21 декабря.

По данным ГСЧС жертвами огня, который охватил весь деревянный дом еще до прибытия спасателей, стали шестидесятилетний мужчина и его сорокачетырехлетняя сожительница.

Пожар тушили почти четыре часа.

Причиной ЧП называется «неосторожность при курении».

Как писала «Фраза», в Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети.

Ранее бомжи едва не сожгли многоэтажку на окраине Киева.

Тэги: пожар, общество, Житомирская область, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
21.12.18 09:44

Сейчас мы им покажем, кто в доме главный...

Автор: Игорь Куренков

Статьи

21.12.18 10:04

БТР-3: служба на благо Украины

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Украина получила первые деньги от МВФ

Украина получила первые деньги от МВФ
21.12.18 11:22
868
Последние новости
21.12.18 17:01

Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
21.12.18 16:46

Украина возглавила европейский антирейтинг по числу нарушений прав православных
21.12.18 16:27

В Ужгороде насмерть замерз неизвестный мужчина
21.12.18 15:38

На новогодние праздники по Украине запустят три десятка дополнительных поездов: список
21.12.18 15:15

В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
21.12.18 14:27

В Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку
21.12.18 14:12

На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
21.12.18 13:56

В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
21.12.18 13:41

В Беларуси жестко отреагировали на «объединительный собор» по автокефалии, назвав Украину «канонической территорией РПЦ»
21.12.18 12:58

В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.