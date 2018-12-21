Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»

Сегодня, 21 декабря, в Киевской области на трассе Киев-Обухов около села Плюты произошло ДТП — перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, авария случилась около семи часов утра. По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Мерседес» из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего маршрутка перевернулась.

В момент ДТП в маршрутке было около 30 пассажиров, восемь из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

В компании-перевозчике «Обуховтранс» пока не комментируют произошедшее. Сотрудники полиции проводят проверку с целью установить все подробности инцидента.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 декабря вечером под Киевом на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП — маршрутка врезалась в фуру.