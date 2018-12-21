На Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро

Космический зонд «Марс Экспресс», находящийся на орбите Красной планеты с 25 декабря 2003 года, «отпраздновал» 15 летний юбилей красочными фотоснимками кратера Королева. Как выяснили журналисты «Фразы», огромные «залежи» замороженной воды создают на фотографиях эффект снежного озера.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство, при помощи зонда «Марс Экспресс» ученые занимаются изучением главной загадки Красной планеты ‒ исчезновения гигантских запасов воды. Считается, что в древности на Марсе существовали реки, озера и даже целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и «земной» Северный Ледовитый океан.

Сообщается, что одни из самых крупных остатков этой воды (в виде льда) можно увидеть в кратере Королева — 82-километровой выемке в окрестностях северного полярного круга Марса.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс.

Ранее очередной марсоход NASA достиг поверхности Красной планеты, чтобы выполнить весьма необычное задание.