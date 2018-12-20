Уфологи из США засекли НЛО в районе Бермудского треугольника

Американские уфологи утверждают, что обнаружили новые доказательства существования НЛО. Как выяснили журналисты «Фразы», сделать это они смогли благодаря онлайн-сервису Google Maps.

Ученые говорят, что неопознанный летающий объект пролетал во Флориде рядом с небезызвестным Бермудским треугольником, сообщает vladtime.

По словам исследователей, огромная летающая тарелка была замечена возле облаков и имела разноцветный внешний вид. При этом эксперты не смогли определить, на каком расстоянии от земли находился этот объект.

Впрочем, пользователи Интернета небезосновательно усомнились в том, что этот объект действительно является НЛО. По мнению скептиков, камера запечатлела быстро летящую бабочку, которую перепутали с инопланетным кораблем.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские пилоты заявили, что видели НЛО.

Также астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.

В начале декабря 2018 года американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО.

Также в начале декабря на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором приводятся снимки реки Замбези. По мнению авторов видео, там рухнула летающая тарелка.