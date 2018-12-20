В сеть «слили» фотографии убийц саудовского журналиста Хашогги

Турецкие спецслужбы продолжают осуществлять дозированный «слив» в СМИ вещественных доказательств по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Как выяснили журналисты «Фразы», в распоряжении агентства «Анадолу» попали фотографии 15 подозреваемых в тяжком преступлении.

Как передает издание «Анадолу», на кадрах запечатлены моменты прибытия группы «ликвидаторов» в Стамбул и посещения ими генконсульства Саудовской Аравии и резиденции консула.

Сообщается, что фотоснимки обнародованы по результатам изучения сотрудниками МВД и Национальной разведки Турции более чем 3500 часов записей со 147 камер видеонаблюдения в 80 различных точках Стамбула.

Как писала «Фраза», названа причина смерти саудовского журналиста Хашогги.

Позднее в СМИ попали жуткие подробности убийства Джамаля Хашогги.