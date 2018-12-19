На Киевщине полицейские решили проверить документы у водителя. И нашли похищенного сумчанина

Во время проверки документов у водителя микроавтобуса правоохранители Киевской области обнаружили в салоне просящего о помощи мужчину. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевщины.

В частности, как сообщается, происшествие случилось во вторник, 18 декабря, когда полицейские во время отработки на КПП «Березань» остановили микроавтобус, чтобы проверить документы. Из салона они услышали крики о помощи.

Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин, один из которых с телесными повреждениями. Как рассказал полиции 44-летний пострадавший, его похитили в Сумах, избили и увезли в неизвестном направлении, требуя выкуп в 40 тыс. евро.

Кроме того, правоохранители обнаружили в машине также короткоствольное и автоматическое оружие. Подозреваемые — уроженцы Ровенской области в возрасте от 42 до 63 лет — задержаны.

Сейчас полиция также проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

Как сообщала «Фраза», весной 2017 года правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области по подозрению в хищении 16 миллионов гривен из автомобиля местного жителя.