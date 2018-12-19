Китаец умудрился подхватить страшную болезнь из-за странной привычки

Гражданин Китая умудрился подхватить острую грибковую инфекцию из-за странной привычки. Как выяснили журналисты «Фразы», ему нравилось нюхать собственные грязные носки.

Как сообщает издание Metro, делал он это каждый день и, в итоге, тяжело заболел.

Он пришел в больницу и пожаловался на кашель и боль в груди – его начали лечить, думая, что это простуда, но лекарства не помогали. Неделю спустя ему стало хуже – мужчину срочно госпитализировали. На рентгене же врачи увидели, что он заразился острой грибковой инфекцией.

Тогда мужчина был вынужден признаться в своей странной привычке.

Сейчас китаец уже идет на поправку.

Как писала «Фраза», китаец решил похудеть очень нестандартным способом.

Другой житель Китая случайно сфотографировал в живой природе обои с рабочего стола Windows XP.