Гранд английского футбола остался без главного тренера. Болельщики смеются

Один из грандов английского футбола — легендарный «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера португальца Жозе Моуриньо. Как передает корреспондент «Фразы», об этом сообщает «Твиттер» команды.
Последней каплей, видимо, стало невнятное поражение «дьяволов» от «Ливерпуля» со счетом 1:3, ведь, по информации английской прессы, именно поединок на «Энфилде» должен был стать для Моуриньо определяющим.
Как бы то ни было, а руководство клуба пожелало португальцу успехов в его дальнейшей карьере.
Болельщики «манкунианцев» с насмешками отреагировали на эту новость:
FINALLY!!! pic.twitter.com/4ErC81OQsz— aadityaanandapr (@aadityaanandapr) 18 декабря 2018 г.
I’m I The Only One Who’s Happy About This? ????????‍♂️ pic.twitter.com/OXYqJFCQpF— Casanova Ra (@AmaraArastazee) 18 декабря 2018 г.
We won bro ???????? pic.twitter.com/rlUOPSgfoz— Arun (@Arun_lal11) 18 декабря 2018 г.
18 декабря 2018 г.
Также некоторые стали намекать, что следующим наставником МЮ станет француз Зинедин Зидан, который после ухода из мадридского «Реала» до сих пор остается безработным.
18 декабря 2018 г.
18 декабря 2018 г.
Напомним, что Моуриньо возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 27 мая 2016 года.