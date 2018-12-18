Гранд английского футбола остался без главного тренера. Болельщики смеются

Один из грандов английского футбола — легендарный «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера португальца Жозе Моуриньо. Как передает корреспондент «Фразы», об этом сообщает «Твиттер» команды.

Последней каплей, видимо, стало невнятное поражение «дьяволов» от «Ливерпуля» со счетом 1:3, ведь, по информации английской прессы, именно поединок на «Энфилде» должен был стать для Моуриньо определяющим.

Как бы то ни было, а руководство клуба пожелало португальцу успехов в его дальнейшей карьере.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

Болельщики «манкунианцев» с насмешками отреагировали на эту новость:

I’m I The Only One Who’s Happy About This? ????????‍♂️ pic.twitter.com/OXYqJFCQpF — Casanova Ra (@AmaraArastazee) 18 декабря 2018 г.

Также некоторые стали намекать, что следующим наставником МЮ станет француз Зинедин Зидан, который после ухода из мадридского «Реала» до сих пор остается безработным.

Напомним, что Моуриньо возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 27 мая 2016 года.