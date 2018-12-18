Ученые заявили, что нашли на острове Ява самую древнюю пирамиду в мире

Американские геологи нашли на индонезийском острове Ява самую древнюю пирамиду в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», ее возраст оценивается как минимум в 9,5 тысяч лет.

По словам ученых, пирамида находится в горе Паданг.

Ранее тут уже были найдены древние руины.

Ученые утверждают: «Развалины на вершине являются верхним слоем руин».

Как сообщается, гору «просветили» георадаром, а также прозондировали сейсморазведкой.

Отмечается, что площадь пирамиды составляет около пятнадцати га и по своему размеру она сравнима с самой горой.

Сооружение состоит из трех слоев: верхний уровень пирамиды был построен три тысячи лет назад, а средний, который считался естественной горной породой, около семи тысяч лет назад.

Ученые говорят, что нижний уровень пирамиды был построен, как минимум, 9,5 тысяч лет назад. Однако ее возраст может составлять и 28 тысяч лет — именно в тот период в Индонезии появились Homo sapiens. Как они сумели построить такое — непонятно.

Как писала «Фраза», в джунглях Гватемалы нашли руины построек цивилизации майя.

Ранее физики обнаружили загадочную особенность пирамиды Хеопса.