Астрономы показали снимок самого далекого объекта Солнечной системы

Астрономы сумели сфотографировать самый далекий объект Солнечной системы. Как выяснили журналисты «Фразы», сделано это было с помощью японского телескопа Субару, который находится на горе Мауна-Кеа на (Гавайи).

Как пишет издание Vice, диаметр объекта Farout (2018 VG18) — всего пятьсот километров. Он находится на самой «окраине» Солнечной системы, на расстоянии в сто двадцать раз превышающем дистанцию от светила до нашей Земли.

Также за ним наблюдали с помощью телескопа Магеллан в Чилийской обсерватории Лас-Кампанас.

Сообщается, что «мини-планета» совершает один оборот вокруг Солнца всего за тысячу лет. При этом, как говорят ученые, цвет объекта — розоватый, что свидетельствует о наличии льда.

Как писала «Фраза», ученые получили таинственное «послание» из космоса.

Сообщалось, что в следующем году Солнце начнет наращивать активность.