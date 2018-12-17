В Николаеве бродячая собака возле школы набросилась на детей

В понедельник, 17 декабря, утром в Николаеве бродячая собака покусала мальчика, который успел защитить от нее свою сестру. Как выяснили журналисты «Фразы», все произошло около школы № 34.

По словам матери детей Валентины Ткаченко, собака напала на ее детей, но старший сын успел закрыть свою сестричку, но при этом он сам пострадал — собака укусила его за левую ногу.

Женщина добавила, что сейчас ее сын не может ступить на ногу, поскольку она сильно болит, а у дочки до сих пор шок.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в середине ноября нынешнего года жители Николаева начали бить тревогу: в городе участились случаи нападения на людей бездомных собак.