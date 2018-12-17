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На Буковине веселая забава на санках закончилась трагедией

На Буковине веселая забава на санках закончилась трагедией

В Черновицкой области в больнице умер 15-летний подросток, который получил травму, катаясь на санках. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам врачей, они делали все возможное, чтобы спасти жизнь мальчику, но он скончался примерно через 15 минут после того, как его доставили в медицинское учреждение. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как пишет местное издание Сторожинецьінфо, погибший проживал в селе Большой Кучуров Сторожинецкого района. По предварительной информации, подростки ради забавы прицепили пару санок к автомобилю Jeep с иностранной регистрацией, за рулем которого был 17-летний местный житель.

Автомобиль по селу тащил за собой санки с подростками (на каждых санях было по два человека), однако на одном из поворотов сани вылетели за пределы проезжей части, в результате чего один из парней получил тяжелую травму головы, ударившись о бетонную стену.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2018 года в Тернопольской области погибла 22-летняя девушка, которая каталась на привязанных к автомобилю санях.

Тэги: Черновицкая область, общество, трагедия, Буковина, новости Украины, санки

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