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В Киеве задержали мужчину, который приставал к детям со странными предложениями

В Киеве задержали мужчину, который приставал к детям со странными предложениями

В Киеве задержали мужчину, который делал неоднозначные предложения детям на улице. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала мама одного из мальчиков, к которым тот приставал.

Она рассказала, что двоюродные братья Даниил и Святослав пошли в магазин, а на обратном пути к ним прицепился какой-то мужчина и начал спрашивать поздравили ли их уже с праздниками.

Один из мальчиков показал свой подарок, на что мужчина сказал, что он им купит подарки гораздо лучше и дети будут довольны. Таким образом он их звал пойти с ним.

Один из мальчиков сразу же отказался от такого предложения, а второй попросил подождать, пошел домой и рассказал все родителям. Его отец быстро оделся и пошел в тот магазин, параллельно вызвав наряд полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, на него написано заявление.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ивано-Франковской области 19 сентября 2017 года среди белого дня на улице 20-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку. В полиции заявили, что насильник имеет явные признаки умственной отсталости.

1 октября вечером в городе Новомиргород Кировоградской области неизвестный изнасиловал 3-летнего ребенка.

В начале ноября «верховный Суд» так называемой «ДНР» приговорил к смертной казни мужчину, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

Напомним, в начале августа украинские полицейские задержали 57-летнего гражданина Австрии, который развращал несовершеннолетних.

В конце сентября 2017 года полиция задержала 16-летнего парня, которого подозревают в развращении 3-летней девочки. Преступление произошло в кафе в центре Ивано-Франковска.

В конце февраля 2018 года в Харьковской области задержали педофила-рецидивиста в тот момент, когда он пытался похитить девятилетнего ребенка.

В марте 2018 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы на Троещине.

Тэги: Киев, полиция, общество, педофил, мужчина, дети, новости Украины

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