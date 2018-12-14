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В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление

В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление

В начале декабря 2018 года в венском кафедральном соборе Святого Стефана провели рок-концерт. Как выяснили журналисты «Фразы», в действе было немало элементов поклонению дьяволу.

Мероприятие благословил архиепископ Венский и примас Католической Церкви Австрии кардинал Кристоф Шонборн, сообщает СПЖ со ссылкой на австрийский ресурс Vienna.at. Но верующие католики крайне негативно отнеслись к этому событию, назвав его кощунством.

В прошлом году в соборе Святого Стефана проходила межконфессиональная поминальная служба. В мероприятии участвовал Томас Нуевирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст.

Как ранее сообщали СМИ, летом 2016 года в швейцарском кантоне Ури состоялось торжественное открытие Сен-Готардского туннеля, в котором участвовали лидеры европейских государств: Германии, Франции, Италии и Швейцарии.

Открытие сопровождалось театральной постановкой режиссера Фолькера Гессе, мотивами которой послужила легенда о Чертовом Мосте, построенном в XVI веке над пропастью на самом высоком альпийском перевале — Сен-Готарде, под которым и был проложен туннель. Легенду постановщик использовал для сатанинского зрелища: строители туннеля были представлены в виде зомби, шествующих парадным строем, их тела были подвешены на цепях, совершались неистовые пляски обнаженных артистов, обсыпанных мукой, красовалась маска гермафродита с огромной головой, демонстрировались модели гильотины и, что самое характерное, вновь и вновь появлялись козлиные маски и — отдельно — козлиные рога. Зрители и журналисты, присутствовавшие на спектакле, разглядели в нем апофеоз сатанизма.

 

Тэги: общество, Австрия, Швейцария, культура, католичество, собор, зомби, дьявол, сатанизм, Сен-Готардский туннель, гермафродит

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