Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева

В Киеве возле станции метро «Площадь Льва Толстого» обнаженные мужчины в галстуках и бабочках пробежали несколько кругов по подземному переходу. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом они отплатили за проигранный спор.

Как сообщает «Информатор», вечером 13 декабря обнаженные мужчины пробежали около пяти кругов, после чего оделись там же и разошлись, как ни в чем не бывало.

По словам одного из участников «забега», они поспорили с конкурентами из Чернигова. По договоренности, сотрудники фирмы, выполнившей меньше договоров за день, должны были пробежаться по городу голышом.

Как сообщала «Фраза», в начале декабря 2017 года пассажиров Киевского метрополитена напугал обнаженный мужчина, разгуливавший по вагону метро.

7 июля 2018 года в Киеве на Позянках неизвестный мужчина решил прогуляться по городу в абсолютно голом виде.