Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом

В одной из пятиэтажек Фастова Киевской области произошел взрыв газа, обрушены три этажа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, 13 декабря в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о взрыве, который произошел на ул. Садовой. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв произошел в 5-этажном жилом доме без последующего горения с разрушением с 3-го по 5-й этаж. Разрушение произошло в угловой части дома.

Были эвакуированы 10 человек, есть одна потерпевшая.

По предварительным данным, произошел взрыв газа.

В то же время, как сообщает Департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации на своей странице в Facebook, взрыв произошел сегодня, 14 декабря, в начале десятого утра. На данный момент под завалами еще могут находиться люди. Кроме того, около 10 квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос их отселения.

Видео с места событий публикует на своем канале в YouTube «Киев Оперативный».

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2017 года в Голосеевском районе Киева взорвался и разрушился дом. По предварительным данным, причиной разрушения стал взрыв газа. Дом восстановлению не подлежит.

26 июля в том же районе на ул. Бурмистренко, 12 произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Было эвакуировано около 20 человек.

11 августа в жилом доме в Ирпене (под Киевом) произошел взрыв газа без последующего горения, из-за чего пострадали 4 человека.

29 августа 2017 года в Киевской области в городе Белая Церковь на втором этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, есть пострадавший.

21 сентября днем в Днепровском районе столицы на ул. Березняковской, 26 произошел взрывна крыше жилого дома. В результате взрыва газового баллона пострадали двое рабочих, которые занимались проведением ремонтных работ по замене рубероидного покрытия крыши.

23 января 2018 года вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области прогремел взрыв в жилом доме.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2018 года в Киеве на улице Валковской, 5, в квартире одного из домов прогремели несколько взрывов, после чего начался пожар. Предварительно установлено, что в квартире взорвались ламповые телевизоры.