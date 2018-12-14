В Сети началось голосование за талисман Киева

В Киеве стартовало голосование за талисман Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», на специальном сайте каждый желающий сможет отдать свой голос за один из десяти вариантов до 19 декабря.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на первом этапе конкурса было получено более 100 работ. Из них компетентное жюри отобрало десять. Победителя должны определить жители столицы. Он получит вознаграждение в размере 150 тыс. грн.

Как указывается, талисман не является заменой официальной символике Киева, но должен стать ее частью. Как объяснил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, «столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана будут напоминать туристам о путешествии в наш город».

Почитать описание талисманов, вышедших во второй тур и проголосовать за один из них, можно пройдя по ссылке.

Каштанчик Кий

Титан

Каштан Соловей

Каштанчик Ежик

Кий, Щек, Хорив и Лыбидь

Штанчик

Кот-гид

Пес Каштанчик

Талисман Птица

Черный квадрат

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