В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина

В Киеве на улице Академика Туполева, утром четверга, 13 декабря, умер 76-летний мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам очевидцев, он направлялся на работу, когда вдруг рухнул в сугроб.

По данным «Информатора», все произошло около 6-40 утра.

Сильный снегопад частично занес тело покойного.

Полиция сообщает, что тот направлялся на остановку общественного транспорта, чтобы ехать на работу, когда ему стало плохо.

Люди вызвали «скорую помощь», но приехавшие медики зафиксировали его смерть.

Как писала «Фраза», мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины.

Ранее синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах.