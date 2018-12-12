В Германии посреди улицы разлилась река из шоколада

Около тонны шоколада вылилось на улицу немецкого города Вестеннен в результате переполненности резервуара для его хранения на местной шоколадной фабрике. Как выяснили журналисты «Фразы», от контакта с холодной поверхностью тротуара молочный шоколад быстро затвердел.

Как сообщает «Европейская правда», происшествие случилось вечером понедельника, 10 декабря. Пожарным сообщили, что на фабрике Dreimeister Spezialitäten произошла утечка шоколада. «Резервуар для шоколада в здании фабрики переполнился и его содержимое вылилось на улицу. Это создало значительную проблему для движения транспорта», — рассказали журналистам в пожарном департаменте.

В итоге 25 пожарных в течение примерно двух часов отчищали улицу от шоколада с помощью горячей воды.

Как сообщала «Фраза», 9 мая 2018 года в Польше на трассе между Варшавой и Конином перевернулась цистерна с 12 тоннами жидкого шоколада. Приехавшие на место происшествия спасатели вынуждены были признать, что очистить дорогу от шоколада сложнее, чем от снега, поскольку он быстро затвердевает. Отскрести его от асфальта нельзя. Единственный способ — поливать трассу теплой водой под давлением.